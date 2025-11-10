Este es el equipo más indisciplinado del Apertura 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX dejó un curioso liderato para el Pachuca, ya que los Tuzos finalizaron como el equipo más indisciplinado del torneo, acumulando el mayor número de expulsiones durante las 17 jornadas de la fase regular.

Esta tendencia se hizo evidente en partidos clave como el enfrentamiento ante Tigres, donde tanto Eduardo Bauermann como Oussama Idrissi vieron la tarjeta roja, dejando al equipo con nueve jugadores en un encuentro que terminó en derrota. Estas ausencias forzadas complicaron en múltiples ocasiones la estrategia del técnico, Jaime Lozano afectaron la consistencia del conjunto a lo largo del certamen.

Pachuca tiene que cuidarse en Play-in

A pesar de esta mancha en su historial disciplinario, el equipo hidalguense logró clasificar en la novena posición de la tabla general, obteniendo el derecho a disputar el Play-In. Su rival será Pumas, en un duelo a eliminación directa donde cualquier expulsión podría resultar fatal para sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.

La paradoja es evidente, mientras mostraron falta de control en momentos cruciales, también demostraron la calidad suficiente para mantenerse en la lucha por los puestos de fase final. El desafío ahora será corregir esta tendencia en la fase decisiva, donde los errores se pagan más caro. En caso de derrotar al conjunto felino, tendrán que disputar otro para entrar a la liguilla, por lo que tendrán que tener cuidado y no repetir los mismo errores.

Para el técnico Lozano, el mensaje es claro, ya que deberá trabajar en la concentración de sus dirigidos si quieren extender su participación en el torneo. La disciplina, tan ausente durante la fase regular, podría ser el factor que determine si su campaña termina en el Play-In o si logran extenderla en la busqueda del título.

