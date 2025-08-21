SIN ALIENTO| La Guerra del Fútbol: Cuando el fútbol encendió un conflicto real | TV Azteca Deportes
Una guerra que duró solo cuatro días, pero dejó huellas profundas! Te contamos la historia de la Guerra de las 100 Horas, el conflicto armado entre El Salvador y Honduras que estalló en julio de 1969, justo después de una serie de partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de México 1970.
