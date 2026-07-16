TV Azteca tendrá la transmisión de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026; fecha y hora

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, Argentina y España definirán al monarca de Norteamérica 2026 en lo que será posiblemente el evento deportivo del año. No conforme con ver al Campeón de la Eurocopa y al monarca de la Copa América y mandamás en Qatar 2022 en el terreno de juego, también tendremos a grandes estrellas de la industria musical en la Ceremonia de Clausura de la justa veraniega.

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Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y el influencer estadounidense IShowSpeed estarán en la Ceremonia de Clausura previo al inicio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Por si fuera poco, BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay en el gran show de medio tiempo.

Ceremonia de Clausura 2026



Fecha: Domingo 19 de julio

Hora de inicio: 11:30 am

Previo de la gran final del Mundial 2026: Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y IShowSpeed

Show de medio tiempo



Fecha: Domingo 19 de julio

Hora de inicio: Entre 1:50 y 1:55 pm

Artistas: BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay

Recuerda que podrás ver tanto el show previo a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el partido entre España y Argentina y el show de mediotiempo por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.

