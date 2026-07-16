TV Azteca tendrá la transmisión de la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026; fecha y hora
BTS, Shakira, Justin Bieber entre otros grandes artistas internacionales se darán cita en el Estadio de Nueva York para celebrar
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, Argentina y España definirán al monarca de Norteamérica 2026 en lo que será posiblemente el evento deportivo del año. No conforme con ver al Campeón de la Eurocopa y al monarca de la Copa América y mandamás en Qatar 2022 en el terreno de juego, también tendremos a grandes estrellas de la industria musical en la Ceremonia de Clausura de la justa veraniega.
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Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y el influencer estadounidense IShowSpeed estarán en la Ceremonia de Clausura previo al inicio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Por si fuera poco, BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay en el gran show de medio tiempo.
Ceremonia de Clausura 2026
- Fecha: Domingo 19 de julio
- Hora de inicio: 11:30 am
- Previo de la gran final del Mundial 2026: Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y IShowSpeed
Show de medio tiempo
- Fecha: Domingo 19 de julio
- Hora de inicio: Entre 1:50 y 1:55 pm
- Artistas: BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay
Recuerda que podrás ver tanto el show previo a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el partido entre España y Argentina y el show de mediotiempo por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS.
Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes
Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.