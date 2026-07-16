Segundo gol de Argentina habría sido fuera de juego: así se ve la imagen, cuadro por cuadro

El gol de Lautaro Martínez que selló el 2-1 definitivo frente a Inglaterra no solo significó el pase de Argentina a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que también se convirtió en el epicentro de un debate digital que, como suele ocurrir en partidos de esta magnitud, creció en las redes sociales durante los minutos posteriores a la emoción. ¿Fue offside el gol de la Albiceleste?

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El origen de la polémica: ¿Hubo posición adelantada en el gol de Argentina?

Tras el impacto de Alexis Mac Allister en el poste, la jugada continuó con gran intensidad. El centro de Lionel Messi hacia el "Toro" fue la culminación de un desborde por la banda derecha, donde el capitán argentino superó en el uno a uno a Djed Spence. La controversia en los foros y redes sociales se centró en la habilitación previa hacia La Pulga. Muchos usuarios cuestionaron si el capitán partió en posición adelantada al recibir el balón tras el rebote.

Messi was offside in the play leading to Argentina's goal, but VAR obviously didn't even intervene. pic.twitter.com/P5x0xnwgbU — Dr Yash  (@YashRMFC) July 15, 2026

Sin embargo, desde el plano institucional y técnico, la jugada fue validada de manera absoluta. En una instancia de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cada acción de gol es sometida a una revisión exhaustiva por parte del equipo de Video Assistant Referee (VAR). El sistema de detección semiautomática de fuera de juego, implementado por la FIFA, analiza con precisión milimétrica las líneas de posición de los atacantes y defensores al momento del pase.

Al no haber ninguna señal de irregularidad por parte de la cabina de videoarbitraje y haber sido el gol marcado como legítimo por el cuerpo arbitral, el tanto de Martínez figura en los registros oficiales como un gol válido, sin que existiera objeción técnica alguna que pudiera invalidar la conquista argentina.

Más allá de cualquier sospecha infundada en el mundo digital, lo que prevaleció en Atlanta fue la jerarquía individual y el carácter colectivo de un equipo que supo remontar un 0-1 adverso. Tras el "bombazo" de Enzo Fernández que igualó el marcador a los 40 minutos del segundo tiempo, la jugada del segundo gol fue una clase magistral de perseverancia. La asistencia de Messi —quien, a pesar de sus 39 años, desbordó con la agilidad de sus mejores épocas— encontró la cabeza de Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banco de suplentes con la convicción necesaria para sentenciar el encuentro.