TV Azteca tendrá la transmisión del Estados Unidos vs Bosnia de los 16avos de final del Mundial 2026
El cuadro norteamericano se verá las caras con Edin Dzeko y compañía este miércoles 1 de julio a las 6:00 pm y los podrás disfrutar por la mejor televisora del país.
Los Estados Unidos de América salen a escena en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro norteamericano enfrentará a Bosnia en San Francisco y parte como favorito tras lo visto en la fase de grupos para llevarse el boleto a los octavos de final en la justa veraniega. Mauricio Pochettino contará con todas sus estrellas, incluído Christian Pulisic.
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Será este martes 30 de junio en punto de las 6:00 pm cuando Estados Unidos se vea las caras con el combinado europeo en la cancha de Santa Clara, California. Los norteamericanos buscarán una victoria más para la Concacaf, tras el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica y el cotejo entre México y Ecuador de este martes 30 de junio.
Este partido lo podrás SEGUIR EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión de todo el país. Por si fuera poco, todos los resultados de los 16avos de final los puedes seguir tanto en la App como en la página.
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana