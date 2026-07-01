TV Azteca tendrá la transmisión del Estados Unidos vs Bosnia de los 16avos de final del Mundial 2026

Los Estados Unidos de América salen a escena en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro norteamericano enfrentará a Bosnia en San Francisco y parte como favorito tras lo visto en la fase de grupos para llevarse el boleto a los octavos de final en la justa veraniega. Mauricio Pochettino contará con todas sus estrellas, incluído Christian Pulisic.

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Será este martes 30 de junio en punto de las 6:00 pm cuando Estados Unidos se vea las caras con el combinado europeo en la cancha de Santa Clara, California. Los norteamericanos buscarán una victoria más para la Concacaf, tras el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica y el cotejo entre México y Ecuador de este martes 30 de junio.

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16avos de final del Mundial 2026 al momento

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana