A cuántos goles quedó Mbappé de Messi tras la victoria de Francia ante Suecia en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha convertido en el escenario de un duelo histórico por el trono de máximo anotador de todos los tiempos. Tras su destacada actuación en los 16avos de final, donde marcó un doblete en la victoria de Francia sobre Suecia, Kylian Mbappé se ha colocado a solo un gol de alcanzar a Lionel Messi en la cima de la tabla histórica de goleadores en Mundiales.

Con el doblete ante los suecos, Mbappé suma ahora 17 tantos en su historial mundialista, acechando los 18 goles que ostenta el capitán argentino. La contienda es frenética: mientras Messi recientemente hizo historia al anotar en siete partidos consecutivos en el certamen —marcando ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos—, el delantero francés mantiene un ritmo goleador implacable en esta edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

A continuación, te mostramos quiénes son los tres futbolistas que quedaron en la historia por ser los máximos goleadores en las citas mundialistas.



Lionel Messi, Argentina - 18 goles

Kylian Mbappé, Francia - 17 goles

Miroslav Klose, Alemania - 16 goles

La marca de Messi trasciende el número; el argentino ha logrado marcar en seis ediciones distintas del torneo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026), un hito inédito en el fútbol profesional. Sin embargo, la voracidad ofensiva de Mbappé promete convertir este Mundial en una lucha hasta el último minuto por el privilegio absoluto de ser el máximo anotador histórico.

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