TV Azteca transmitirá Al-Hilal vs Al-Riyadh EN VIVO | Jornada 6 Liga Saudí

Regresó la actividad de la Liga Profesional Saudí luego del parón de actividades que hubo en todas las ligas del mundo por la Fecha FIFA de septiembre en el que las selecciones iniciaron su camino para la Copa del Mundo de 2026.

La actividad de la Liga Saudí de la jornada seis comenzó con el partido de Al-Akhdoud vs Ittiihad Jeddah, equipo en el que juega Karim Benzema, Fabinho y Kanté. El partido fue muy cerrado, los porteros y las defensas tuvieron un partido bastante movido pero al final, el conjunto del Ittiihad Jeddah, logró quedarse con los tres puntos con un gol al minuto 72 de Karim Benzema.

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En esta sexta fecha, podrás disfrutar del partido de Al-Hilal vs Al-Riyadh totalmente EN VIVO y GRATIS. El encuentro tiene bastante expectativa pues se espera que sea oficialmente el debut y el primer partido de Neymar con su nuevo equipo.

Los dirigidos por Jorge Jesus llegan en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos, invictos tras haber ganado cuatro juegos y empatado solo uno. Con 14 goles anotados y cinco recibidos.

Con la incorporación de Neymar esperan seguir sumando puntos escalando posiciones en la tabla para poder tomar mayor distancia.

Por otra parte, el Al Riyadh llega en la quinceava posición con solo cuatro puntos conseguidos, tres goles anotados y diez goles recibidos. Siento el equipo con la quinta peor defensiva de lo que va del torneo.

¿Dónde se puede ver el Al-Hilal vs Al-Riyadh?

El partido del Al-Hilal vs Al-Riyadh lo podrás ver totalmente gratis por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes el viernes 14 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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