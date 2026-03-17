Alex Zendejas queda fuera con Estados Unidos: decisión de Pochettino sacude al América y al USMNT

La ausencia de Alex Zendejas en la convocatoria de Estados Unidos para los amistosos ante Bélgica y Portugal ha generado debate entre aficionados del USMNT y del América, especialmente rumbo al proceso de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico Mauricio Pochettino presentó una lista de 27 jugadores en la que destacan regresos importantes como los de Antonee Robinson y Gio Reyna, pero también decisiones que llaman la atención, como dejar fuera a futbolistas que habían ganado protagonismo reciente. En este contexto, la no inclusión de Alex Zendejas abre interrogantes sobre su lugar en el proyecto de la selección y su futuro inmediato en el futbol internacional.

La decisión llega en un momento clave, donde cada convocatoria comienza a perfilar la base del equipo que buscará competir en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Zendejas quedó fuera de la convocatoria de Estados Unidos?

La exclusión de Alex Zendejas responde a una combinación de factores deportivos y estratégicos dentro del nuevo ciclo del USMNT.

Si bien el atacante del América había logrado consolidarse como una opción recurrente, el regreso de jugadores como Gio Reyna y Antonee Robinson modifica la competencia interna y obliga a Pochettino a tomar decisiones más selectivas. Además, la presencia de figuras como Christian Pulisic, Tim Weah y Folarin Balogun refuerza un ataque con variantes consolidadas.

Otro aspecto clave es la intención del cuerpo técnico de evaluar distintas combinaciones en partidos de alta exigencia. Los duelos ante Bélgica y Portugal no solo representan pruebas competitivas, sino también laboratorios tácticos para definir roles y jerarquías dentro del plantel.

En ese escenario, Zendejas queda momentáneamente fuera, aunque su rendimiento en la Liga MX con América podría mantenerlo en la órbita del equipo nacional.

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Estados Unidos vs Bélgica y Portugal: la lista que marca el rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

La convocatoria de Estados Unidos para esta fecha FIFA incluye una mezcla de experiencia y juventud, con nombres consolidados y otros que buscan afianzarse.

En la portería destacan opciones como Matt Turner, mientras que en defensa sobresale la presencia de Antonee Robinson, pieza clave por su proyección ofensiva. En el mediocampo, jugadores como Weston McKennie y Gio Reyna aportan creatividad y control, mientras que el ataque liderado por Christian Pulisic promete dinamismo y profundidad.

Estos partidos ante Bélgica y Portugal, programados para el 28 y 31 de marzo, representan una oportunidad para medir el nivel real del equipo frente a potencias europeas.

Para Zendejas, la ausencia no significa un cierre definitivo. En un proceso competitivo como el del USMNT, el rendimiento constante a nivel de clubes puede reabrirle la puerta en futuras convocatorias.

Mientras tanto, la selección de Estados Unidos continúa afinando detalles con miras a la Copa Mundial de la FIFA en casa, donde cada decisión cuenta y cada ausencia también envía un mensaje.

Lista completa de convocados de Estados Unidos para enfrentar a Bélgica y Portugal

Porteros

Chris Brady, Roman Celentano, Matt Freese y Matt Turner

Defensas

Max Arfsten, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty.

Mediocampsitas

Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Aidan Morris, Gio Reyna, Christian Roldán, Tanner Tessmann, Malik Tillman.

Delanteros

Brenden Aaronson, Patrick Agyemang, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah.