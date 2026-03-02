TV Azteca transmitirá Atlante vs Morelia en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX

Los Potros de Hierro del Atlante se ven por TV Azteca Deportes y este fin de semana te traemos un compromiso con tintes de clásico en la Liga de Expansión. El equipo azulgrana recibirá al Atlético Morelia en el Agustín Coruco Díaz, club que es líder de la tabla general con 16 unidades y solo un partido perdido tras siete partidos disputados.

Te puede interesar: OFICIAL: harán estos cambios en el VAR para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por su parte, el equipo que radica en el Estado de Morelos es sexto de la clasificación con nueve puntos y podría rebasar a Cancún FC en caso de sacar las tres unidades en el compromiso contra el cuadro michoacano. Con ello, tenemos todos los ingredientes para tener un gran partido desde el Coruco Díaz por la señal de TV Azteca Deportes a través de la App y la página de aztecadeportes.com



Atlante vs Morelia, sábado 7 de marzo, 17:00 horas

En riesgo el liderato

Los Potros de Hierro hilan cuatro partidos sin conocer la derrota: empate a un gol ante Correcaminos como visitantes, victoria por la mínima diferencia contra Alebrijes de Oaxaca como locales, goleada 5-0 ante los Freseros de Irapuato en Guanajuato y empate a un gol contra los Leones Negros en el Estadio Jalisco.

Por su parte, el Atlético Morelia sacó nueve puntos de nueve posibles en sus tres partidos anteriores y un triunfo ante el Atlante le garantizaría el liderato de la clasificación general por una semana más independientemente de lo que hagan Tepatitlán y Tapatío en sus respectivos compromisos.