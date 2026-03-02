OFICIAL: harán estos cambios en el VAR para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 estrenará nuevas reglas en el arbitraje y, entre ellas, toma mucho más protagonismo el uso del VAR (Video Assistant Referee), aunque evitando perder tiempo de más. Precisamente hay 3 momentos en los que desde la cabina de arbitraje con video podrán colaborar con el juez principal del campo de juego.

Si bien la participación del VAR estará sujeta al principio de intervención mínima y se seguirá buscando no interrumpir innecesariamente el desarrollo del partido, ahora hay 3 nuevas circunstancias en las que podrá intervenir la tecnología: córner, segunda amarilla y confusión de identidad. Así, habrá cambios en la FIFA de Gianni Infantino (que podría tener una baja).

VAR

Tarjeta roja derivada de una segunda amonestación mal aplicada: El VAR podrá intervenir cuando un jugador sea expulsado como consecuencia de una segunda tarjeta amarilla que haya sido mostrada de manera incorrecta. El árbitro debe acudir a la cabina para corregir (o no) la sanción.

Error por confusión de identidad: El sistema también estará habilitado para actuar cuando el árbitro amoneste o expulse al futbolista equivocado. Ya se utilizaba pero ahora se amplia a más situaciones de juego.

Tiro de esquina concedido de forma errónea: El VAR podrá ayudar a corregir la decisión si la revisión puede realizarse de manera inmediata, sin generar demoras en la reanudación del juego. Estará limitada a acciones claras.

Otros cambios en el arbitraje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuenta regresiva en saques de puerta y córners

En los tiros de esquina y en los saques de meta se aplicará una cuenta regresiva cuando el árbitro considere que existe una demora intencional. El juez señalará visualmente un conteo de cinco segundos y, si al finalizar ese tiempo el balón no ha sido reanudado, se sancionará con saque de banda para el equipo rival si la infracción ocurre en un tiro de esquina, o con tiro de esquina en favor del adversario si se trata de un saque de meta.

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos|Archivo TV Azteca

10 segundos para salir del campo de juego tras cambio

Desde el momento en que se muestre el tablero de cambios o el árbitro autorice la sustitución, el jugador contará con un máximo de 10 segundos para salir del campo. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, deberá retirarse de manera obligatoria, pero su sustituto solo podrá ingresar cuando el juego se detenga completamente y haya pasado al menos un minuto en el cronómetro.

Un minuto afuera tras requerir atención médica

Cuando un jugador necesite asistencia médica dentro del terreno de juego a causa de una lesión y ello obligue a detener el partido, estará forzado a abandonar el campo y permanecer fuera durante un mínimo de un minuto tras la reanudación, antes de poder reincorporarse al juego.

