TV Azteca transmitirá Bragantino vs Paranaense de la jornada 4 del Brasileirao 2026

La jornada 4 del Brasileirao 2026 se vive por TV Azteca Deportes y para muestra de ello, te traeremos el compromiso entre el Red Bull Bragantino y el Atlético Paranaense. En el papel es un cotejo sumamente parejo, los locales son séptimos de la clasificación general con seis puntos, mientras que, su rival este miércoles 25 de febrero es sexto en la tabla con la misma cantidad de puntos pero con mejor diferencia de goles.

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes te trae los mejores eventos deportivos y podrás disfrutar totalmente GRATIS y EN VIVO este duelo entre dos clubes que buscarán competiciones sudamericanas en el resto de la temporada. Así que ya lo sabes, tenemos una cita este miércoles 25 de febrero en punto de las 4:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes Network, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Inicio del Red Bull Bragantino

Coritiba 0-1 Red Bull Bragantino - jornada 1

Red Bull Bragantino 1-0 Atlético Mineiro - jornada 2

Corinthians 2-0 Red Bull Bragantino - jornada 3

Inicio del Atlético Paranaense

Internacional 0-1 Atlético Paranaense - jornada 1

Atlético Paranaense 2-1 Santos - jornada 2

Atlético Paranaense 0-1 Corinthians - jornada 3

Cabe desctacar que, tanto Red Bull Bragantino como Atlético Paranaense tienen competiciones a la par que el Brasileirao. El conjunto de Red Bull está en el Campeonato Paulista, mientras que, el Atlético se encuentra disputando el Torneo Paranaense. De momento, Palmeiras lidera la clasificación general con siete unidades, pero, Sao Paulo, Fluminense y el sorprendente Bahía le pisan los talones con los mismos puntos.

