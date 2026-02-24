¡Apúntalos en tu AGENDA! Horarios de la Concacaf Champions Cup EN ESTADOS UNIDOS

La semana en la Concacaf Champions Cup entra en un tramo decisivo con partidos que prometen emociones fuertes y definiciones que pueden marcar el rumbo del torneo. Equipos de la MLS, Centroamérica y el Caribe se juegan el todo por el todo en una agenda cargada que tendrá actividad en distintos puntos de Estados Unidos.

Para la afición latina en el país, aquí tienes la guía completa con horarios exactos, ideal para no perderte ningún minuto de la competencia más importante de clubes en la región.

¿Qué partidos de la Concacaf Champions Cup se juegan esta semana y a qué hora verlos en Estados Unidos?

El calendario arranca con el duelo entre Nashville SC contra Atlético Ottawa el martes a las 8:00 pm ET / 7:00 pm CT / 5:00 pm PT, mientras que LAFC recibe a Real España a las 10:00 pm ET / 9:00 pm CT / 7:00 pm PT con una ventaja contundente en la serie.

El miércoles, FC Cincinnati recibe a Universidad O&M a las 7:00 pm ET / 6:00 pm CT / 4:00 pm PT, buscando confirmar su dominio global.

Ese mismo día, Vancouver Whitecaps enfrenta a Cartagines a las 9:30 pm ET / 8:30 pm CT / 6:30 pm PT, en una llave completamente abierta que promete drama.

Más tarde, LA Galaxy se mide a Sporting San Miguelito a las 11:30 pm ET / 10:30 pm CT / 8:30 pm PT, en un choque que puede definirse por detalles.

La jornada continúa con Philadelphia Union y Defense Force FC el jueves a las 7:00 pm ET / 6:00 pm CT / 4:00 pm PT, con ventaja amplia para el equipo estadounidense en la serie.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Claves y lo que está en juego en la jornada de la Concacaf Champions Cup

Más allá de los horarios, esta semana puede perfilar a varios candidatos al título. Equipos de la MLS llegan con ventaja en varias eliminatorias, lo que refuerza la tendencia reciente de dominio estadounidense en el torneo, aunque los clubes centroamericanos históricamente han demostrado ser rivales incómodos.

Para los aficionados, el atractivo está en ver si las goleadas en la ida se confirman o si aparecen remontadas inesperadas, uno de los sellos característicos del futbol regional. Además, los resultados comenzarán a definir cruces más exigentes en las siguientes rondas, elevando el nivel competitivo.

Con una agenda tan intensa, la Concacaf Champions Cup vuelve a colocarse como una cita obligada para la comunidad latina en Estados Unidos, que sigue de cerca a sus equipos y figuras en busca de la gloria continental.