TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Atlas en la jornada 8 del Clausura 2026

TV Azteca Deportes te traerá una edición más del Viernes Botanero y lo hará desde la frontera note del país. Los Bravos de Juárez recibirán a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, siendo un duelo sumamente importante para ambas escuadras. Los pupilos de Pedro Caixinha buscarán sumar un triunfo y meterse de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla, mientras que, los Zorros tratarán de sumar y mantenerse en las primeras posiciones del Torneo Clausura 2026.

Este atractivo cotejo lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes a través de la Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com el viernes 27 de febrero en punto de las 8:50 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva de toda la República Mexicana.

¿Cómo llegan los equipos?

Los pupilos de Diego Cocca vienen de derrotar al Atlético San Luis por 3-2 tras ir perdiendo por dos anotaciones en el Estadio Jalisco. Con estre triunfo, el conjunto de Las Margaritas llegó a las 13 unidades producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas que los tienen en la sexta casilla de la clasificación general.

Por otro lado, los Bravos de Juárez no disputaron su partido contra los Gallos Blancos de Querétaro que se iba a llevar a cabo en La Corregidora el pasado domingo 22 de febrero a las 7:00. Por esto, el cuadro de la frontera norte del país tendrá un partido pendiente y de momento suma cuatro unidades tras siete fechas disputadas.

En caso de sacar las tres unidades en casa, Caixinha y compañía llegarían a los siete puntos y podrían llegar hasta la décimo segunda posición de la clasificación. Así que ya lo sabes, tenemos una cita este Viernes Botanero por TV Azteca Deportes.