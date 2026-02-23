No es CASUALIDAD que la Selección Mexicana JUEGUE en Querétaro

Hay ciudades que se convierten en rituales dentro de la historia del futbol, y para la Selección Mexicana, Querétaro es mucho más que una sede: es un escenario que transmite confianza. Cada vez que el equipo mexicano pisa la cancha del Estadio Corregidora, la sensación es distinta, como si la historia empujara a favor.

El equipo dirigido por Javier Aguirre regresa a este inmueble para medirse ante Islandia en un partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que servirá como laboratorio rumbo a futuros compromisos internacionales. Con una convocatoria basada en talento de la Liga MX, el técnico apuesta por futbolistas en buen momento para mantener la competitividad del grupo.

A lo largo de las décadas, el Corregidora ha sido testigo de noches memorables. Desde su inauguración en 1985, el balance de la Selección Mexicana ha sido mayormente positivo, convirtiendo a la ciudad en una especie de fortaleza silenciosa dentro del calendario.

¿Por qué Querétaro se convirtió en una sede confiable para la Selección Mexicana?

El vínculo entre el cuadro mexicano y la ciudad no es casualidad. Más allá de los resultados, existe un contexto que favorece el rendimiento: clima templado, una afición cercana y un estadio que permite una atmósfera intensa sin la presión extrema de otras plazas.

En este escenario, México ha firmado actuaciones contundentes frente a rivales europeos y de la región, consolidando una narrativa de confianza cada vez que vuelve. La goleada ante Polonia en la inauguración del inmueble marcó el inicio de una relación especial que se ha fortalecido con el tiempo.

También se recuerdan triunfos ante Serbia y Panamá, resultados que reforzaron la percepción de que el Corregidora es un lugar ideal para partidos de preparación, donde el equipo puede trabajar con tranquilidad pero manteniendo exigencia competitiva.

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Convocatoria de la Selección Mexicana con base en Liga MX

Para este compromiso, Javier Aguirre decidió mirar hacia el talento local, apostando por jugadores que atraviesan un buen momento en sus clubes. La presencia de futbolistas de Chivas y otros equipos del torneo refleja una estrategia clara: construir un grupo sólido con ritmo competitivo inmediato.

En portería destaca la experiencia de Luis Ángel Malagón, mientras que en defensa aparecen nombres jóvenes que buscan consolidarse. En el mediocampo, la mezcla de recuperación y creatividad promete equilibrio, y en ataque sobresalen perfiles dinámicos con capacidad de desequilibrio.

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Diego Campillo (Chivas)

Medios: Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Erick Sanchez (América) y Alexis Gutiérrez (América)

Delanteros: Efraín Álvarez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas)

El duelo ante Islandia no solo servirá para evaluar funcionamiento colectivo, también permitirá observar nuevas sociedades dentro del campo en un proceso que apunta a fortalecer la identidad del equipo.

Querétaro vuelve a recibir a la Selección Mexicana con la expectativa de otra noche positiva. Porque cuando la México juega aquí, la historia suele inclinarse de su lado.