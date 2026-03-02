TV Azteca transmitirá el Clásico Regio, Tigres vs Rayados de Monterrey en la jornada 10 del Clausura 2026

TV Azteca Deportes continúa con su oferta de contenido deportivo para todos sus televidentes y por ello te traeremos el Clásico Regio entre los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey. La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 nos deleitará uno de los partidos más esperados del semestre y posiblemente el más pasional de todo el futbol mexicano.

Será este sábado 7 de marzo en punto de las 9:00 pm desde el Estadio Universitario cuando de inicio el compromiso por ser el mandamás de Nuevo León por lo menos hasta que se vuelvan a enfrentar. El mejor equipo de transmisióm deportiva de nuestro país te espera para que disfrutes este compromiso totalmente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Nueva era en Rayados de Monterrey

La Pandilla informó que decidieron prescindir de los servicios de Domenec Torrent tras la derrota 0-2 en el Gigante de Acero contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. Será Nicolás Sánchez, quien tome el banquillo albiazul de forma interina para el partido de media semana contra los Gallos Blancos de Querétaro y muy posiblemente el duelo contra el acérrimo rival.

De lado de los felinos, Guido Pizarro tomó un respiro grande tras el recital de sus pupilos el pasado fin de semana en el Ciudad de los Deportes tras haber exhibido al Club América. Finalmente, este duelo también implica el tema de liguilla, de momento, Tigres es sexto con 13 puntos, mientras que, Rayados está en la posición número nueve con 10 puntos.