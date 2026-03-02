ÚLTIMA HORA: Deportista de élite se encuentra atrapado en Qatar tras crisis militar

Holger Rune permanece atrapado en Doha Qatar mientras se agrava la crisis regional que ha provocado cierres de espacio aéreo y la cancelación de vuelos en el Golfo Pérsico.

Te puede interesar: “No quiero que mis hijos naden”: lo que dijo Michael Phelps le dio la vuelta al mundo y los motivos hicieron llorar a muchos

El tenista, que se encontraba en la capital qatarí realizando tratamiento por una lesión en el tendón de Aquiles, ha pasado las últimas horas confinado en un hotel junto a parte de su equipo y a su madre, a la espera de que se restablezcan opciones seguras de salida.

¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente

¿Por qué no ha intentado Holger Rune abandonar Qatar por tierra?

Fuentes cercanas al jugador y declaraciones públicas de su entorno relatan noches de alarma y sonidos de explosiones y misiles que han alterado el descanso y la tranquilidad del grupo. La madre de Rune describió la experiencia como “muy dura” y explicó que las largas colas en las rutas terrestres hacia Omán, la cual es la única alternativa con movimiento y el riesgo de ataques han hecho que la familia prefiere esperar instrucciones oficiales antes de intentar evacuar por carretera.

La perturbación en los vuelos y la rápida escalada del conflicto han afectado a varios deportistas y viajeros en la región; medios especializados en temas bélicos señalan que se han suspendido operaciones en aeropuertos cercanos y que varias figuras del circuito, además de Rune, han quedado retenidas temporalmente. Las autoridades danesas, según reportes, han sido contactadas por el equipo para ofrecer asistencia consular y estudiar rutas seguras de repatriación cuando la situación lo permita.

¿Cómo afecta a la carrera de Holger Rune quedar atrapado en Qatar?

Desde el punto de vista deportivo, la situación complica la recuperación y la planificación del calendario del jugador, quien ya arrastra la baja por su lesión y ahora suma incertidumbre logística y emocional. El entorno de Rune insiste en priorizar la seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades locales y diplomáticas, evitando tomar decisiones que pongan en riesgo a la familia o al equipo. Mientras tanto, la comunidad del tenis y aficionados siguen de cerca las actualizaciones sobre su estado.

Te puede interesar: Viajó para jugar en Argentina y solamente consiguió amenazas de muerte; ¿qué pasó con este tenista?