TV Azteca transmitirá el Derby Paulista Corinthians vs Palmerias en la Jornada 11 del Brasileirao

Sigue la actividad del Brasileirao con la Jornada 11 y hay un encuentro destacado que TV Azteca Deportes va a transmitir totalmente EN VIVO y GRATIS.

El encuentro es el Derby Paulista Corinthians vs Palmerias que se disputa el siguiente domingo 12 de abril del 2026 en punto de las 15:30 horas tiempo del centro de México y podrás ver el juego por el Canal de Azteca Network y en la App y Sitio web de TV Azteca Deportes.



Corinthians vs Palmerias

Fecha: Domingo 12 de abril del 2026

Hora: 15:30 horas tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca Network y en la App y Sitio web de TV Azteca Deportes.

Así llegan Corinthians y Palmeiras.

El Corinthians vs Palmeiras es un encuentro que promete muchas emociones pues al ser un Derby, la afición y los jugadores regalan un espectaculo importante.

Además, Palmeiras llega ubicado en el primer lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos al tenr ocho victorias, un empate y una derrota. Una racha destacada para el equipo que empieza a tomar una ventaja en el primer lugar.

Por otra parte, Corinthians llega ubicado en el lugar 16 de la tabla con 10 puntos al tener dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El club llega con una racha de sus últimos cinco juegos sin conocer la victoria.

¿Cuál es el Derby Paulista?

El derby Paulista es el encuentro entro dos de los clubes más populares e importantes del Estado de São Paulo, Brasil. Es el encuentro que entre Corinthians y Palmeiras.

Los dos clubes cuentan con una afición muy grande en Brasil y ambos juegan en São Paulo, motivo por el que es un Derby al pertenecer a la misma ciudad.