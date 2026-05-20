TV Azteca transmitirá Cruz Azul vs Pumas EN VIVO, Final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas se enfrentan este jueves 21 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, recinto al cual vuelven para disputar la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, partido que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes.

La Final tiene muchos ingredientes para que sea una velada histórica, con dos equipos de los denominados grandes, en un contexto de Copa del Mundo, con dos equipos que creen mucho en sus proyectos y filosofía, y con dos entrenadores que son acompañados y respaldados por la afición como lo son Efraín Juárez y Joel Huiqui.

Los dos estrategas han sido agradables hallazgos en esta temporada, no solo por lo que implementan en la cancha que es lo más importante, sino por su filosofia, lo que transmiten en la cancha y a la tribuna. Son ingredientes que se han colocado en la conversación y que tendrán especial atención.

Si Efraín Juárez logra llevar a Pumas al campeonato, se colocará como uno de los estrategas mexicanos más exitosos luego de haber terminado como líder del torneo, y citando también lo obtenido con Atlético Nacional en el torneo local y en la Copa en aquel mágico 2024.

Joel Huiqui con un debut inesperado pero con una personalidad que parece de mayor trayectoria ha colocado a Cruz Azul en la Final. Huiqui no se ha colgado del proyecto anterior de Larcamón, ha reconocido el antecedente pero ha hecho cambios que le han dado otra cara al Azul.

Huiqui reveló que se quiere quedar como entrenador, y Víctor Velázques, presidente de los cementeros le ha dicho públicamente que si gana el campeonato, permanece como entrenador y tendrá todo el apoyo del grupo.

La historia se vivirá este jueves en el primer capítulo, que podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 8:00 pm, con la narración y comentarios del mejor equipo de comentaristas.