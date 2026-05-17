“Me encantaría seguir": Joel Huiqui no esconde su deseo de continuar como DT del Cruz Azul

El entrenador Joel Huiqui, quien llegó como bombero del Cruz Azul ante la salida repentina de Nicolás Larcamón de los celestes, tiene ahora al equipo en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, y aunque sabe que su título es de DT interino, revela que desea seguir por más tiempo, más allá de la Final.

Joel Huiqui ha sido una enorme sorpresa, pues entre bajo perfil, carisma, mucha identidad celeste, conocimiento de los jugadores y una capacidad táctica y estratégica que ha plasmado en la cancha, tiene los argumentos para pedir continuidad.

Cruz Azul al despido de Larcamón volteó a ver el mercado y se dice que Matías Almeyda ha estado en la mira, Torrent también y algunos otros, pero la realidad es que quien está en el banquillo ha hecho funcionar a este equipo y además comulga con el aficionado del cuadro de La Noria.

Ahora que ha dejado en el camino a Atlas en Cuartos de Final, y ahora a Chivas en Semis, espera rival entre la otra llave que es Pachuca vs Pumas para tener totalmente definida la gran Final.

El recadito de Huiqui a Cruz Azul pidiendo seguir como DT de Cruz Azul

"Me encantaría seguir en el equipo, es una realidad. Soy con Cruz Azul como un inventario"

"Eso dependerá de muchos factores, pero ahora lo que importa es disfrutar de la Final"

"Es una gran responsabilidad representar a la institución, hay muchas personas que dependen de esta institucion y agradezco al equipo hizo un grane esfuerzo, contentos por es y esperamos ganar la décima".

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