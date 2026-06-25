TV Azteca transmitirá el Ecuador vs Alemania, partido final del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ecuador se juega la vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la tarea no será nada sencilla; derrotar a Alemania en la última jornada de la fase de grupos para avanzar a los 16avos de final. Este partido entre loe teutones y los sudamericanos lo podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por TV Azteca Deportes con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo el país.

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Con una Alemania ya clasificada a la ronda de eliminación directa y con el liderato asegurado tendrá que verse las caras con los pupilos de Sebastián Beccacece. El cuadro ecuatoriano se complicó la vida desde la primera jornada al caer por la mínima diferencia con Costa de Marfil y luego, increíblemente no pasar del empate sin goles ante Curacao. Con un solo punto conseguido, Ecuador está obligado a sacar las tres unidades y ver lo que sucede entre africanos y curazeños en Filadelfia.

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Tenemos una cita este jueves 25 de junio a las 2:00 pm por TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal Azteca Deportes Network para sintonizar el choque entre Alemania y Ecuador que pinta para ser totalmente abierto por la necesidad de los sudamericanos.

Grupo E del Mundial 2026 tras dos fechas

Alemania - 6 puntos Costa de Marfil - 3 puntos Ecuador - un punto Curacao - un punto

Jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026

Alemania vs Ecuador - jueves 25 de junio a las 2:00 pm

Curacao vs Costa de Marfil - jueves 25 de junio a las 2:00 pm