TV Azteca transmitirá Coritiba vs Sao Paulo en la Jornada 4 del Brasileirao 2026

Las emociones de la temproada 2026 del Brasileirao siguen a tope y en la Jornada 4 tendremos la transmisión en vivo y gratis del partido Coritiba vs Sao Paulo, en donde el conjunto paulista podría consagrarse como el líder absoluto del certamen de conseguir un triunfo como visitante.

TV Azteca Deportes ha sorprendido gratamente a los amantes del futbol al anunciar que a partir del 2026 tendremos en exclusiva las transmisiones de los partidos del Brasileirao, la liga más emocionante y competitiva de Sudamérica y para esta semana las emociones no cesan, pues tendremos al Sao Paulo, uno de los dos líderes del torneo al momento.

Coritiba vs Sao Paulo, fecha, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 4 del Brasileirao

El partido entre el Coritiba y el Sao Paulo podrás disfrutarlo en vivo y gratis este miércoles 25 de febrero en punto de las 4:30 pm tiempo del centro de México a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes Network, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Couto Pereira ante más de 40,000 aficionados, casa del Coritiba en la ciudad de Curitiba, una de las más importantes de Brasil y que ha tenido un desarrollo económico muy importante en los últimos años.

¡GOL DE PENAL Lucas Moura ! | São Paulo 1 - 0 Grêmio | Brasileirao | J3 | TV Azteca

Coritiba vs Sao Paulo, ¿cómo llegan ambos equipos al partido de la Jornada 4 del Brasileirao?

El Coritiba que recientemente ascendió a la Serie A de Brasil, ha tenido un buen debut en el máximo circuito, pues luego de tres jornadas, suma un triunfo, un empate y una derrota, lo cual lo coloca en décimo lugar con 4 puntos y de momento estaría clasificado a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Sao Paulo que cuenta con grandes figuras de talla internacional como Lucas Moura, se encuentra invicto al sumar un empate y dos victorias ante equipos contendientes como el Flamengo y el Gremio, colocándose en segundo lugar general con 7 puntos en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.