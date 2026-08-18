Jamal Musiala se pronuncia tras su nuevo desmayo en pleno partido

Nuevo susto en el FC Bayern Munich con Jamal Musiala, el talentoso mediocampista volvió a sufrir un desmayo en pleno partido y con ello, sumó su segundo episodio de este tipo y pone en jaque a toda la directiva del cuadro bávaro. El volante sufrió el primero de ellos fue en el cotejo amistoso ante el RB Leipzig y ahora, en el partido en contra del FC Heidenheim a pocos días de que comience una nueva temporada en la Bundesliga.

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Afortunadamente para todos los aficionados del futbol, fue el mismo Jamal quien se pronunció a través de redes sociales y descartó algún tema más grave a pesar de lo impactante de las imágenes: "Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica.

Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido, y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino.'', escribió el alemán.

Supercopa de Alemania a la vista

Cabe destacar que, el FC Bayern Munich peleará por el primer trofeo de la temporada ante el Borrusia Dortmund este sábado 22 de agosto en punto de las 12:30 del mediodía (hora de la Ciudad de México) y seguramente no veremos a Musiala por lo menos como titular en el partido.

De hecho, el mismo futbolista reiteró que de momento no corre peligro, sin embargo, si lamentablemente se repiten las imágenes de los pasados días, la directiva bávara podría dar por finalizada su temporada hasta que le hagan chequeos médicos más certeros.