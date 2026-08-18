Confirmado: Nueva oferta por Santiago Gimenez que Milan rechaza

El futuro de Santiago Giménez sigue siendo tema central en el mercado europeo. El conjunto del Porto realizó una oferta este día por el delantero mundialista mexicano al AC Milan que rechazó. Sin embargo, las negociaciones entre clubes todavía no llegan a buen puerto.

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La oferta oficial del Porto por Santiago Gimenez

Este martes, según el periodista Fabrizio Romano, el Porto envió una propuesta formal al Milan:

Cesión gratuita por una temporada.

por una temporada. Opción de compra de 15 millones de euros, que se volvería obligatoria en caso de cumplir con un número determinado de apariciones y goles.

La intención del club portugués es asegurar al atacante sin comprometer de inmediato una gran inversión, pero con garantías de compra si el jugador rinde en el campo.

¿Cuál es la postura del Milan sobre Santiago Gimenez?

El conjunto italiano rechazó la oferta, al considerar que las condiciones no se ajustan a sus expectativas. Milan busca una fórmula distinta, ya sea una venta definitiva por 20 millones o una cesión con cláusulas más favorables que permitan recuperar parte de la inversión realizada cuando ficharon al mexicano desde el Feyenoord en 2025 por cerca de 30 millones de euros.

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Mientras tanto, Santiago Gimenez ya tiene un acuerdo personal con el Porto. El delantero está convencido de que el club portugués le ofrece un rol protagónico y la posibilidad de disputar la Champions League, algo que no ha podido consolidar en Milan, donde perdió protagonismo por lesiones y la competencia interna.

La negociación sigue abierta y podría definirse en los próximos días. Porto insiste en llevarse al delantero mexicano bajo sus condiciones, mientras Milan busca un acuerdo más favorable. Lo cierto es que Gimenez ya dio el paso y espera que los clubes encuentren un punto medio para concretar su salida.

