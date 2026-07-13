Este dato sobre Argentina vs Inglaterra preocupa a la albiceleste en el Mundial 2026

La proximidad del cruce correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles en el Estadio Atlanta, pone en el centro de atención el historial que tienen estos seleccionados. Un duelo con mucha historia que ya tiene antecedentes varios en justas mundialistas, ya que la albiceleste y el conjunto británico se han enfrentado en cinco oportunidades.

Ambas selecciones se medirán en la siguiente ronda.|Reuters

A lo largo de las distintas ediciones mundialistas, los duelos entre Inglaterra y Argentina han quedado en el recuerdo de todos por lo tanto es necesario remarcar como esta el historial entre ambos, antes de un nuevo enfrentamiento. El seleccionado europeo consiguió alzarse con el triunfo en tres compromisos durante los años de Copas Mundiales en Chile 1962, Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002. Por su parte, el conjunto sudamericano se impuso en dos ocasiones correspondientes a los certámenes de México 1986 y Francia 1998, este último mediante la definición por tiros desde el punto del penal. Ahora, se verán las caras nuevamente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la particularidad de que Lionel Messi estará enfrentando por primera vez en su carrera al combinado inglés.

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Argentina buscará igualar el historial contra Inglaterra

En un duelo que en la previa ya parece que puede quedar en la historia de las justas mundialistas, el combinado dirigido por Lionel Scaloni intentará lograr la victoria que lo deposite nuevamente en una final mudnailista. Sin embargo, para el conjunto albiceleste también está en juego el historial, ya que está por debajo de Inglaterra.

En caso de ganar, Argentina igualaría al conjunto británico en cuanto a los triunfos en duelos, aunque uno de ellos se otbtuvo luego de un empate. Por lo tanto, el duelo de este miércoles tendrá mayor relevancia y no será el pase a la final lo único que estará en juego. Con todos estos condimentos, el duelo entre Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede quedar en los grandes libros de historia del torneo.