TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Querétaro en la Jornada 15 del Clausura 2026

La Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX llega con dos partidos a la señal de TV Azteca. Este viernes 17 de abril, Mazatlán recibe a Querétaro en la cancha del Estadio El Encanto, encuentro que vas a poder ver EN VIVO por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en el tradicional Viernes Botanero.

El conjunto de los Cañoneros encara el partido en casa luego de haber perdido frente a Pumas en la Jornada 14, fecha en la que visitaron el Estadio Olímpico Universitario. Comandados por Sergio Bueno, quien vio la tarjeta roja contra el cuadro del Pedregal, Mazatlán se ubica en el lugar 17 de la tabla general con registro de 11 puntos, resultado de tres victorias, dos empates y nueve derrotas.

Del otro lado, el Club Querétaro llega a La Perla del Pacífico tras ganarle a Necaxa en su partido anterior. Con Esteban González como su DT, los ‘Gallos’ se encuentran en el puesto 15 de la clasificación con 15 unidades y matemáticamente aún no están eliminados de la presente campaña, misma en la que el octavo lugar tiene marca de 19 puntos a falta de dos partidos de la Fase Regular.

El partido de Mazatlán vs Querétaro lo podrás ver EN VIVO este 17 de abril en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, para el sábado 18 transmitiremos el duelo de Necaxa vs Tigres en el Estadio Victoria, compromiso a disputarse a las 17:00 horas.