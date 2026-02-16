TV Azteca transmitirá al América en la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 llega con grandes emociones a la señal de TV Azteca. El tradicional Viernes Botanero viene recargado, pues tendremos doble cartelera este 20 de febrero.

Las acciones inician en la cancha del Estadio Universitario, donde Tigres va a recibir a Pachuca. Dirigidos por Guido Pizarro, el equipo de la UANL encara el partido tras haber perdido en su visita a Cruz Azul en la Fecha 6. Por su parte, los 'Tuzos' llegan de ganarle al Atlas. Cabe mencionar que en la presente campaña el equipo comandado por Esteban Solari no ha podido ganar en calidad de visitante.

Al terminar el juego en el Volcán, las acciones se trasladan al Estadio Cuauhtémoc donde Puebla se mide al América. El conjunto de 'La Franja' dirigido por Alberto Espigares llega al juego en casa luego de perder frente a Pumas en la Jornada 6. Del otro lado, el cuadro azulcrema comandado por André Jardine también llega de una derrota, pues cayeron contra Chivas en el Clásico de México. Como visitantes, la escuadra de Coapa no ha podido sacar tres unidades.

Partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026

Viernes 20 de febrero:

Tigres vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Puebla vs América - 21:06 Hrs.

Sábado 21 de febrero:

Atlas vs Atlético de San Luis - 17:00 Hrs.

León vs Santos Laguna - 19:00 Hrs.

Necaxa vs Toluca - 19:00 Hrs.

Cruz Azul vs Chivas - 21:00 Hrs.

Tijuana vs Mazatlán - 23:10 Hrs.

Domingo 22 de febrero:

Pumas vs Monterrey - 17:00 Hrs.

Querétaro vs Juárez - 19:00 Hrs.