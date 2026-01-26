TV AZTECA transmitirá el Sao Paulo vs Flamengo en la jornada 1 del Brasileirao 2026

TV Azteca Deportes continúa expandiendo su catálogo de eventos deportivos y para este naciente 2026, el Brasileirao llega a nuestras pantallas. Una de las mejores ligas de todo el futbol internacional y para muchos, la de mayor nivel en el continente americano será transmitida por el canal deportivo más exitoso de México.

Para no desentonar con la magnitud del hecho, abrimos la actividad con un espectacular partido que involucra al actual monarca de la Copa Libertadores. El Morumbí abrirá sus puertas para recibir al Sao Paulo y al Flamengo en un cotejo que promete emociones desde el primer minuto en un choque entre dos grandes del balompié sudamericano.



Sao Paulo vs Flamengo - miércoles 28 de enero en punto de las 6:30 pm

Cabe destacar que, el Mengao viene de ganar absolutamente todo en cuestión continental. El equipo dirigido por Filipe Luis se llevó la Serie A de Brasil, la Conmebol Libertadores contra el Palmeiras y también le ganó el Derby de las Américas en contra de la Máquina Celeste de la Cruz Azul gracias a un doblete de Giorgian Arrascaeta.

Por si fuera poco, para esta primera fecha del Brasileirao, tendremos dos partidos más que podrás sintonizar totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes. Atlético Mineiro contra Palmeiras y Gremio vs Fluminense serán los otros dos juegos que disfrutarás con el mejor equipo de transmisión deportiva.