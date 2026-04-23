TV Azteca transmitirá Tigres vs Mazatlán en la Jornada 17 del Clausura 2026

Este sábado 25 de abril, la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 llega con triple cartelera a la señal de TV Azteca. En primera instancia, Tigres recibe a Mazatlán en la cancha del Estadio Universitario, encuentro que vas a poder ver EN VIVO por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL encara el partido en el 'Volcán' tras haber empatado sin goles frente al Atlas en la actividad de la fecha doble. Por su parte, los Cañoneros vienen de dar la sorpresa ante Toluca, pues sacaron los tres puntos del Estadio El Encanto al ganar por 4-3 en el que fue el último compromiso del cuadro comandado por Sergio Bueno en La Perla del Pacífico.

Tigres se juega la clasificación a Liguilla

En la presente campaña, los Tigres se juegan la clasificación a la Fase Final. Con registro de 22 puntos, el equipo de Nuevo León se ubica en el octavo puesto de la tabla general, motivo por el que deben de ganar para buscar asegurar su lugar en la Liguilla. Y es que si llegan a perder ante Mazatlán, los de la UANL deben esperar resultados de los equipos de abajo para conocer su destino.

Del otro lado, los Cañoneros ya no tienen posibilidades de acceder a la Liguilla, ya que ocupan el puesto 16 de la clasificación con 15 unidades.

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