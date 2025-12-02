OFICIAL: TV Azteca transmitirá TODAS las SEMIFINALES de ida y vuelta del Apertura 2025

Las emociones de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se viven en TV Azteca. Y es que los cuatro partidos de SEMIFINALES los vas a poder disfrutar por nuestra señal con la mejor transmisión.

El miércoles 3 de diciembre, la cartelera comienza con el juego de Cruz Azul vs Tigres en punto de las 19:00 horas. Posteriormente, la doble cartelera te llevará el encuentro de Monterrey vs Toluca al terminar el primer compromiso por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Para el sábado 6 de diciembre, la euforia continúa con el juego de vuelta de Toluca vs Monterrey a las 19:00 horas, seguido del partido de Tigres vs Cruz Azul en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.

Cruz Azul llega a la antesala de la Gran Final del Apertura 2025 tras haber eliminado a Chivas por marcador global de 3-2. Por su parte, su rival, Tigres, viene de vencer a los Xolos de Tijuana por 5-3 en el global.

En la otra serie, Toluca llega de vencer a los Bravos de Juárez por global de 2-1. Mientras que Rayados viene de eliminar al Club América en los 4tos de Final.