TV Azteca transmitirá Toluca vs Bravos de Juárez EN VIVO, juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Este sábado 29 de noviembre del 2025,se enfrenta Toluca vs Bravos de Juárez en el juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el encuentro.

Para el Toluca vs Juárez podrás ver el partido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo. Los cuatro estarán desde el estadio Nemesio Diez para poder transmitir todas las emociones.

Lo que necesita Toluca para avanzar a Semifinales del Apertura 2025

Toluca logró tomar ventaja en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 al vencer 2-1 a Juárez. Con el tirunfo, los Diblos tienen un panorama favorable para conseguir su pase a la siguiente ronda.

Lo que necesita Toluca para avanzar a Semifinales es: Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol en el juego de vuelta de los Cuartos de Final. En caso de Empate en el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde por una diferencia de dos goles, queda totalmente eliminado.

Lo que necesita Juárez para avanzar a Semifinales del Apertura 2025

En el caso de Juárez, al perder en casa complica su pase a la siguiente fase. El equipo de la frontera necesita ganar por dos goles de diferencia o más pues otro marcador lo elimina.