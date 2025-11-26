La serie de los Cuartos de Final que transmitirá completa TV Azteca con narración de Christian Martinoli

El miércoles 25 de noviembre del 2025, arranca la actividad de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS una serie completa, pasando el juego de ida y vuelta.

La serie que se transmitirá completa es el Toluca vs Juárez, con el juego de ida y vuelta de los Cuartos de Final, en ambos encuentros, el narrador de poder llevar las emociones del partido será Christian Martinoli.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Fechas y horarios CONFIRMADOS de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Así puedes ver en vivo y gratis el Juárez vs Toluca para de ida de los Cuartos de Final

El encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX entre Juárez vs Toluca se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México del miércoles 26 de noviembre del 2025 y será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal. Los cuatro estarán desde el estadio para poder transmitir todas las emociones desde el inmueble.

Juárez vs Toluca

Miércoles 26 de noviembre del 2025 en punto de las 18:50 hrs

Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal

Así puedes ver el Toluca vs Juárez partido de vuelta de los Cuartos de Final del sábado 29 de noviembre

Para el juego de vuelta de los Cuartos de Final entre Toluca vs Juárez, se disputará el sábado 29 de noviembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo. Los cuatro estarán desde el estadio Nemesio Diez para poder transmitir todas las emociones desde el inmueble.