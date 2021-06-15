U.S. Open; un asunto familiar para Carlos y Álvaro Ortiz

Carlos y Álvaro Ortiz crecieron con cuatro años de diferencia en Guadalajara, Jalisco a la sombra de Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Los hermanos siempre tuvieron sus propios sueños, el mismo sueño, de que algún día podrían aterrizar en el mismo gran escenario.

Ese momento llegó. Del 17 al 20 de junio los hermanos Ortiz estarán en Torrey Pines Golf Course para disputar la edición 121 del U.S. Open.

Carlos Ortiz, quien ganó su primer título de la PGA TOUR el otoño pasado en el Houston Open con una victoria de dos golpes sobre Dustin Johnson y Hideki Matsuyama, entró al field del Abierto de los Estados Unidos en Torrey Pines por estar entre los 60 mejores golfistas del mundo. Por cierto, es la primera vez que no ha tenido que pasar por la fase de clasificación.

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Needed par. Drained the birdie. 😤@CarlosOrtizGolf left no doubt to seal his first TOUR title. 🏆 pic.twitter.com/fMXzy3Ey5g — PGA TOUR (@PGATOUR) November 8, 2020

Álvaro Ortiz, de 25 años, es miembro del PGA TOUR Latinoamérica y se ganó un lugar en su primer U.S. Open luego de superar “el día más largo de golf” un clasificatorio de 36 hoyos que se disputó Dallas, Texas.

Los últimos hermanos que jugaron al mismo tiempo el Abierto de Estados Unidos fueron Edoardo y Francesco Molinari, de Italia, en 2011 en el Congressional. Eso no fue una gran sorpresa porque fueron compañeros de la Ryder Cup el año anterior en Gales.

Edoardo Molinari, que había caído fuera del top 600 del mundo hace poco más de un mes, hizo un empujón tardío a través de una lista especial de puntos del European Tour para clasificarse para este US Open y unirse a su hermano, quien tiene una exención de cinco años, luego de su victoria del British Open en Carnoustie en 2018.

Carlos Ortiz ganó por primera vez una tarjeta del PGA TOUR en 2014, un camino increíblemente rápido para alguien que no recibió mucha atención como junior. En ese momento, México tenía solo cinco jugadores que habían llegado al circuito más competitivo del mundo. Pasó por Q-School y luego ganó tres veces en el Web.com Tour para obtener una promoción instantánea.

Carlos juró que nunca iría a Augusta National hasta que estuviera en el Masters, pero su hermano pequeño le cambió el plan cuando ganó el Latin American Amateur Championship para conseguir una invitación al Masters 2019.

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Álvaro terminó un golpe detrás del noruego Viktor Hovland en la carrera por ser el mejor amateur del torneo y su hermano mayor vio cómo se desarrollaba todo desde fuera de las cuerdas.

No importa cuál sea el resultado. Carlos y Álvaro Ortiz estarán en Torrey Pines, jugando un Major, como siempre lo soñaron.

