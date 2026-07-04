Fue suplente de Santiago Giménez, pero así brilló en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo la consolidación de algunos futbolistas que, después de tener participación en sus respectivos equipos, han brillado con su selección. Y, dentro de los ejemplos, posiblemente uno de los más destacados es un excompañero de Santiago Giménez.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, mientras que a Santiago Giménez le ha costado sumar minutos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, la situación es completamente distinta para Ayase Ueda, quien fue su compañero cuando ambos formaron parte del Feyenoord.

¿Ueda, figura del Mundial 2026, fue suplente de Santiago Giménez en el Feyenoord?

La etapa de Santiago Giménez en el Feyenoord de los Países Bajos trajo consigo actuaciones espectaculares del delantero mexicano. De hecho, estas fueron suficientes para que el técnico en turno se decantara por el mexicano por encima de Ayase Ueda, delantero nipón de 27 años de edad.

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Ueda, quien fue el delantero titular de la Selección de Japón en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, llegó al Feyenoord en 2023 procedente del futbol belga y, si bien ahora es titular, la realidad es que le costó llegar a este punto; de hecho, lo obtuvo una vez que Santiago Giménez confirmó su salida del club de los Países Bajos.

Hoy en día, Ueda no solo suma 40 anotaciones y seis pases a gol en 108 juegos con el Feyenoord, sino que, además, logró hacerse presente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 luego del doblete obtenido ante el cuadro de Túnez, por lo que sufrió como nadie la eliminación que enfrentó ante Brasil.

Ayase Ueda vs Santiago Giménez: ¿Quién tiene un valor más elevado en el mercado?

Con 27 años de edad, Ayase Ueda cuenta con un valor en el mercado de 17 millones de euros gracias a sus actuaciones en el Feyenoord. Santiago Giménez, por su parte, vale 18 millones de euros debido a su baja de juego y a las lesiones que lo han aquejado en el último año.

