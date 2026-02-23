¡Es un escándalo! Ulises Dávila, multado por amaño de apuestas en Australia

El futbol mexicano vuelve a aparecer en titulares internacionales, pero esta vez por una situación polémica. Ulises Dávila fue multado con 11 mil dólares tras declararse culpable de participar en un esquema para corromper resultados de apuestas en la A-League.

El ex capitán del Macarthur FC se asoció con un colombiano conocido como "J Col" en una red que buscaba amañar tarjetas amarillas en cinco partidos entre las temporadas 2023 y 2024. La estrategia consistía en provocar amonestaciones para cumplir con ciertos parámetros establecidos en apuestas deportivas.

Dávila reclutó a sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes recibieron 10 mil dólares cada uno por su participación en el esquema. Ambos futbolistas fueron amonestados en distintos encuentros por acciones como empujar rivales o cometer faltas imprudentes.

Apuestas sospechosas y ganancias millonarias

Uno de los episodios más delicados ocurrió antes del partido del 9 de diciembre de 2023, cuando se registraron 50 apuestas sospechosas en el sitio BetPlay a que Macarthur recibiría al menos cuatro tarjetas amarillas.

Según los hechos acordados en el proceso judicial, el pago de ganancias superó los 200 mil dólares, aunque aproximadamente 26 mil 500 pesos mexicanos fueron depositados en una cuenta bancaria extranjera. No existe evidencia de que Dávila haya recibido directamente dinero de la organización extranjera involucrada.

La magistrada Marguerite Vassall, del Tribunal Local de Downing Centre en Sídney, señaló que, aunque la conducta no afectó el marcador de ningún partido, sí dañó la integridad del juego. "En cierta medida, esto desacredita la integridad del futbol", puntualizó. Lewis y Baccus evitaron condenas formales tras recibir fianzas por buena conducta, al considerarse que estaban "en el fondo del esquema".

De promesa mundialista a escándalo internacional

Ulises Dávila fue una de las grandes promesas del futbol mexicano. Disputó la Copa Mundial Sub-20 con México y fue fichado por el Chelsea a los 20 años. Sin consolidarse en Inglaterra, pasó por distintas ligas antes de llegar a Australia en 2019 con Wellington Phoenix. En la temporada 2020-21 ganó la Medalla Johnny Warren como mejor jugador de la liga y posteriormente fue nombrado capitán del Macarthur.

Tras su arresto, fue suspendido y ya no tiene contrato con el club. En redes sociales, el futbolista aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas, asegurando que esta experiencia le dejó una lección de "aceptación y resiliencia". Un caso que deja claro que, más allá del talento, la integridad es el verdadero valor que sostiene al deporte.

