El HOMENAJE de la Premier League a Raúl Jiménez por los 13 penaltis anotados (VIDEO)

La Premier League rinde homenaje al atacante mexicano Raúl Jiménez publicando un video especial en sus redes sociales para destacar el récord histórico del jugador del Fulham. 13 goles en 13 penales cobrados, logrando la mejor efectividad en el torneo inglés. Con este registro perfecto, el jugador azteca se coloca entre los mejores en el futbol británico.

Raúl Jiménez, conocido por su frialdad y precisión desde los once pasos, ha demostrado una consistencia que lo distingue de grandes figuras que han pasado por la liga. La Premier League subrayó que ningún otro jugador ha mantenido un 100% de efectividad con un volumen tan alto de ejecuciones. El mexicano no solo ha sido confiable, sino también decisivo en momentos clave para sus equipos, primero con el Wolverhampton Wanderers y ahora con el Fulham.

El video que subió la Premier League de los penales de Raúl Jiménez🇲🇽❤️



El mexicano es el mejor cobrador de penales en todo el mundo y tiene la mejor efectividad en la historia de la liga de Inglaterra🔥



Tiene el 100% con 13/13 anotados🎯



El video difundido por la liga recopila cada uno de los 13 penales anotados por Jiménez, mostrando la variedad de ejecuciones: disparos cruzados, potentes al centro y colocados al ángulo. La producción no solo celebra la técnica del delantero, sino también su capacidad de liderazgo y resiliencia, cualidades que lo han mantenido vigente en una de las ligas más exigentes del mundo. No solamente con los equipos ingleses ha demostrado estas características al cobrar falta desde los 11 pasos, sino también con la Selección Mexicana.

