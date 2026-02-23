OFICIAL: Joan Laporta revela por qué está peleado con Lionel Messi

logo deportes horizontal
El ex presidente del Barcelona habló sobre su conflicto con Leo y contó un hecho que nadie sabía

La Liga

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras se habla de que otro excompañero de Lionel Messi en el Barcelona podría llegar a la MLS, en las últimas horas apareció Joan Laporta, el ex presidente del Barça, para hablar acerca de su conflicto con Leo. Se sabe que no quedó una buena relación entre ambos y que el argentino se mostró enojado por una actitud del abogado y empresario.

Así como muchos se preguntan quién tiene el salario más alto en 2026 entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, muchos otros se cuestionan qué fue lo que sucedió entre el rosarino y el exmandatario del conjunto blaugrana. Resulta que Laporta contó que la relación con el argentino ya no es la misma y que se produjo una tensa situación en la ceremonia del Balón de Oro.

Joan Laporta
|REUTERS

Joan Laporta explicó su conflicto con Lionel Messi en Barcelona

La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos. A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo”, comenzó contando Laporta.

La visita de Lionel Messi al Camp Nou y la reacción de Laporta

Además, en diálogo con Mundo Deportivo, agregó: “Cuando visitó el Camp Nou, sabía que estaba por Barcelona porque la Selección Argentina jugaba por aquí, pero de lo otro no sabía nada. Está claro que si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó”.

Messi, Barcelona
Imagen, Reuters

Al margen de todo lo que sucedió, Laporta quiere que Messi tenga un reconocimiento en el Barça. “Leo se merece una estatua y un homenaje cuando el estadio esté acabado”, expresó.

Messi y Laporta, de amigos a enemigos

Leo se había mostrado en redes sociales en las elecciones del Barcelona, aportando su voto. Cualquier seguidor de él sabía que el astro argentino quería a Laporta como presidente del club. Finalmente llegó al poder pero poco tiempo después terminó diciendo que la situación económica del Barça no le permitía tener en el plantel a Messi.

