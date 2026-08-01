ÚLTIMA HORA: Tormenta eléctrica se desata previo al F.C. Juárez vs Pumas, ¿se juega el partido?

El partido de Bravos de Juárez ante Pumas ha presentado suspenso sin haber rodado el balón, y es que a dos horas del encuentro una tormenta de arena llegó al Estadio Olímpico Benito Juárez afectando al terreno y los trabajos previos, pero a minutos de que arranque el encuentro, una fuerte amenaza de tormenta eléctrica ha causado suspenso y acciones inesperadas en los locales y los universitarios.

La advertencia de tormenta eléctrica detuvo a Pumas en su salida a calentar, en tanto que Juárez sí lo hizo, pero casi a 30 minutos de que arrancara el encuentro por seguridad, Juárez se metió al vestidor siguiendo indicaciones de protección civil.

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El reporte desde el Estadio en la previa de Juárez vs Pumas

Ante la advertencia, existe también la posibilidad de que sufra algún retraso, aunque el pronóstico del tiempo sostiene que para los próximos minutos cercano al juego, podría mejorar el tema para poder celebrar el enfrentamiento de Jornada 3.

De cualquier modo, protección civil que en ese sentido es el que toma la decisión en un caso extremo, está al pendiente de la situación y podrían haber noticias en la previa, que de momento no indica de manera oficial un retraso o suspensión.