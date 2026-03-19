¡ÚLTIMA HORA! América anuncia lesión de dos figuras

América atraviesa un momento complicado en pleno cierre del Clausura 2026. Las lesiones se han convertido en un problema constante para los de Coapa y, ahora, dos nombres importantes se suman a una lista que no deja de crecer, se trata de Montserrat Saldívar e Irene Guerrero.

La joven delantera sufrió un desgarre de grado 2 en una de las piernas durante el partido ante León, encuentro en el que América se impuso 4-2. Aunque en un principio su salida no generó alarma, con el paso de los días el diagnóstico cambió el panorama. Esto no solo la deja fuera del Clausura 2026, sino también de la próxima Fecha FIFA, donde el Tri Femenil disputará compromisos clave en las Eliminatorias de CONCACAF.

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PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestra jugadora, Montserrat Saldívar, presenta un desgarre grado 2 en el muslo izquierdo.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/rC5rarit6L — Club América Femenil (@AmericaFemenil) March 18, 2026

Montserrat e Irene fuera lo que resta del torneo

Por su parte, el club también confirmó la lesión de Irene Guerrero. La española presenta problemas físicos que arrastra y que la mantendrán fuera de las canchas aproximadamente tres meses. El técnico Ángel Villacampa no fue optimista y reconoció que existe una alta probabilidad de que la atacante se pierda lo que resta del torneo.

Estas ausencias se suman a una larga lista que incluye a Karen Luna, Aylin Avilez, Priscila da Silva, Karina Rodríguez, Itzel Velasco y Bruna Vilamala, lo que evidencia el desgaste físico que atraviesa el plantel. El propio Villacampa ha señalado la carga de partidos como un factor determinante, luego de una seguidilla intensa de encuentros en los últimos días.

A pocas jornadas del inicio de la liguilla, América Femenil enfrenta un reto mayúsculo, que será mantener su nivel competitivo pese a las bajas. La profundidad del plantel será puesta a prueba en un momento clave de la temporada, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el título.

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