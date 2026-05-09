ÚLTIMA HORA: América jugará la final del Clausura 2026

En una de las series más cerradas de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, América consiguió su pase a la gran final tras empatar en el marcador global frente a Pachuca, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular.

Las Águilas, líderes de la competencia en la etapa regular, hicieron valer ese criterio de desempate en una eliminatoria sumamente disputada ante unos Tuzos que salieron decididos a competir desde el primer encuentro. El conjunto hidalguense exigió al máximo al cuadro azulcrema, pero no logró concretar la remontada.

En el partido de ida, disputado en las instalaciones de la Universidad del Futbol, en Hidalgo, el marcador terminó 2-2 en un duelo vibrante. América tuvo que venir de atrás y encontró en su canterano Francisco Gracia a su figura, quien firmó un doblete para igualar la serie en los minutos finales y mantener con vida a su equipo.

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Ya en la vuelta, disputada en la Cancha 5 de Coapa, América golpeó temprano en el marcador con anotación de Miguel Carreón al minuto 10. Sin embargo, Pachuca respondió apenas cuatro minutos después con el empate de Daniel Méndez, manteniendo la tensión en la eliminatoria.

Antes del descanso, América volvió a tomar ventaja con un gol de Walter Portales al minuto 44, en un primer tiempo lleno de intensidad y buen futbol. El equipo azulcrema parecía encaminarse a la clasificación, pero Pachuca volvió a reaccionar en la segunda mitad.

Al minuto 62, Pedro Budib ganó por arriba dentro del área y marcó de cabeza para empatar nuevamente el encuentro. A pesar de que los Tuzos buscaron darle vuelta al marcador, no lograron encontrar el gol que necesitaban para avanzar y terminaron quedando eliminados.

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¿Contra quién jugará América la final del Clausura 2026?

Ahora, Club América espera rival para disputar la gran final del Clausura 2026 Sub-21. La otra llave todavía está por definirse y enfrentará a Chivas de Guadalajara y FC Juárez este domingo 10 de mayo a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

La serie llega empatada 0-0, pero el empate le daría el pase al Rebaño Sagrado por su mejor posición en la tabla. América parte como favorito para levantar el título, aunque primero deberá conocer a su último rival en busca de coronarse en la categoría Sub-21.

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