¡ÚLTIMA HORA! Ancelotti podría regresar al Real Madrid

El panorama en el banquillo del Real Madrid podría tener un giro inesperado. Davide Ancelotti, hijo del gran estratega Carlo Ancelotti, ha concretado su salida como director técnico del Botafogo, apenas cinco meses después de asumir el cargo, en su primera experiencia, liberándose así de cualquier vínculo contractual.

Este movimiento coloca inmediatamente al joven entrenador italiano en la órbita del club merengue, donde se desempeñó como auxiliar de su papá durante su última etapa. Según diversas fuentes, Davide se ha convertido en uno de los principales candidatos de Florentino Pérez para suceder a Xabi Alonso, cuyo proyecto vive horas de incertidumbre pese a que el equipo es segundo en LaLiga española y mantiene un buen paso en la Champions League.

NOTA OFICIAL



Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.



O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após… pic.twitter.com/odSXlMXdSc — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

Davide Ancelotti entre los candidatos

Aunque la opción de Zinedine Zidane también está en el entorno, el apellido Ancelotti genera una confianza natural en la directiva. Davide dejó un balance aceptable en Brasil, con 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos, logrando colocar al Botafogo en la sexta posición del Brasileirao y asegurando un boleto en la fase previa de la Copa Libertadores.

Su eventual regreso al club merengue dependería, primero, de que se concrete la salida de Xabi Alonso, quien no termina de convencer con el rendimiento del equipo y su proceso puede acabarse en cualquier momento. Si la puerta se abre, Davide Ancelotti podría escribir su propia historia, pero ahora desde el asiento principal que durante años observó a lado de su padre. Por lo mientras, Davide se prepara en caso de tener que salir al rescate y tener la mejor oportunidad en su temprana carrera.

