¡Justo en la infancia! 3 LEYENDAS del Barcelona con mexicano incluido reaparecen y el clásico revive como nunca

La Ciudad de Los Ángeles se prepara para una noche cargada de recuerdos, emociones y fútbol puro. Tres figuras que marcaron una era dorada del FC Barcelona han confirmado su presencia en un evento que promete hacer vibrar a la comunidad latina en Estados Unidos: el juego de leyendas del Barça, que se disputará el próximo 22 de febrero de 2026 en el BMO Stadium, casa del LAFC.

La confirmación de Ronaldinho Gaúcho, Rafael Márquez y Javier Saviola como las primeras piezas del Barça Legends no es un anuncio menor. Es una invitación directa a revivir la magia que enamoró al mundo, ahora en suelo angelino, en un espectáculo que va mucho más allá de un partido amistoso.

Organizado por House of Heroes, este choque de leyendas enfrentará al Barcelona contra su eterno rival, el Real Madrid, en un formato que mezcla fútbol, entretenimiento y nostalgia, pensado especialmente para una afición latina que creció con estos ídolos frente al televisor.

Ronaldinho, Márquez y Saviola: ídolos que marcaron a una generación

Hablar de Ronaldinho es hablar de sonrisas, fantasía y libertad sobre la cancha. El brasileño fue el rostro de un Barcelona que volvió a conquistar Europa y encendió la pasión de millones de aficionados. Su sola presencia convierte el evento en una experiencia imperdible.

A su lado estará Rafael Márquez, uno de los futbolistas mexicanos más importantes de todos los tiempos y símbolo del orgullo latino en el fútbol europeo. Su liderazgo y elegancia defensiva lo consolidaron como referente del Barça y capitán histórico del Tri.

Completa el tridente Javier “El Conejito” Saviola, delantero argentino recordado por su instinto goleador y conexión con la grada. Tres estilos, tres historias y un mismo sentimiento: el amor por la camiseta azulgrana.

Los Ángeles, capital del fútbol y la nostalgia azulgrana

El BMO Stadium será el escenario donde el pasado y el presente se encuentren. Bajo la dirección de Albert “Chapi” Ferrer, el Barça Legends no solo disputará un partido, sino que ofrecerá una experiencia completa con Fan Fest, actividades previas y una semana dedicada al clásico más famoso del mundo.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, este evento representa una oportunidad única de ver de cerca a sus héroes, compartir recuerdos y transmitir esa pasión a nuevas generaciones. Y lo mejor: aún faltan nombres por anunciar, lo que eleva la expectativa de un cartel que promete crecer.

Los Ángeles volverá a sentir la magia del Barcelona. Y esta vez, la historia se jugará en vivo.