¡ÚLTIMA HORA! Barcelona pierde a una de sus figuras por varias semanas

El FC Barcelona afrontará un tramo decisivo de la temporada con una baja que pesará mucho. Ya que el club culé confirmó que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

La lesión ocurrió durante el partido de la Champions League ante el Slavia Praga que los dirigidos por Hansi Flick vencieron y remontaron 4-2. La jugada sucedió cuando el mediocampista abandonó el terreno de juego al minuto 60 con evidentes muestras de dolor. Según el parte médico, su recuperación se extenderá por cuatro semanas que podría extenderse, dejándolo fuera de al menos siete compromisos oficiales.

Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

Pedri regresará hasta marzo

Esta ausencia es especialmente sensible para el equipo de Flick. Pedri se perderá encuentros clave como los cuartos de final de Copa del Rey ante el Albacete y el duelo de Champions contra el Copenhague, donde el Barça se juega su pase a clasificación directa de la competición. Además, para ese último partido tampoco contará con Frenkie de Jong, suspendido por acumulación de tarjetas.

El panorama se complica para el técnico alemán, quien deberá reconfigurar su mediocampo en un momento crucial. El posible regreso de Pedri no llegaría hasta el encuentro liguero ante el Levante, el 22 de febrero, o incluso para el duelo contra el Villarreal el 1 de marzo. El club buscará evitar cualquier recaída en un jugador con historial de problemas musculares que se han incrementado más y que el equipo buscará conseguir los resultados pese a las bajas.

