ÚLTIMA HORA: Se confirma el rival de Francia en los 16avos de final en el Mundial 2026
El cuadro dirigido por Didier Deschamps se medirá al cuadro sueco el 30 de junio en Nueva Jersey tras golear a Noruega y quedarse con el liderato del grupo I.
La Selección de Francia ya tiene rival en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Suecia. El actual subcampeón del mundo hizo pleno de triunfos en el Grupo I tras sus victorias ante Senegal, Irak y Noruega, por lo que pinta como una de las candidatas más serias a llevarse el torneo. Del otro lado, Suecia tuvo una fase inicial llena de altibajos, goleó a Túnez en Monterrey, cayó de manera grosera con Países Bajos y no pasó del empate ante Japón.
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Será este martes 30 de junio en punto de las 3:00 pm (hora de la Ciudad de México) cuando estas dos selecciones europeas choquen en Nueva Jersey en un partido que luce a favor de los galos. Kylian Mbappé y el tremendo cuadro francés tratará de cumplir los pronósticos y quedarse con el boleto a los octavos de final. Del lado sueco, se aferrarán a lo que puedan hacer Victor Gyokeres y Aleksander Isak a la ofensiva en busca de un batacazo mundial.
Partidos de 16avos de final del Mundial 2026 confirmados
- Sudáfrica vs Canadá | 28 de junio | 13:00 hrs | Estadio de Los Ángeles
- Brasil vs Japón | 29 de junio | 11:00 hrs | Estadio de Houston
- Países Bajos vs Marruecos | 29 de junio | 19:00 hrs| Estadio Monterrey
- Costa de Marfil vs Noruega | 30 de junio | 11:00 hrs | Estadio de Dallas
- Francia vs Suecia | 30 de junio | 15:00 hrs | Estadio Nueva York - Nueva Jersey
- México vs Ecuador | 30 de junio | 19:00 hrs | Estadio Ciudad de México
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | 1 de julio | 18:00 hrs | Estadio San Francisco
Cabe destacar que, el triunfo contundente de Senegal dejó fuera a Escocia de la justa mundialista, mientras que, Uruguay se jugará la vida en Guadalajara ante la Selección de España en un partido de poder a poder.