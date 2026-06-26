Contra quién va México en el Mundial 2026: sus posibles rivales y las estadísticas de cada uno
La Selección Mexicana logró ganar el liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
México logró clasificar a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo A tras vencer a Chequia. El equipo de Javier Aguirre sumó 9 puntos de 9 posibles, registrando 6 goles a favor y 0 en contra, por lo que ahora está en la espera de conocer a su siguiente rival debido a que la disputa por los últimos boletos para la siguiente ronda sigue vigente.
Tomando en cuenta el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, solo ocho de los mejores terceros lugares pasarán de la Fase de Grupos, encontrándose actualmente selecciones como Suecia, Ecuador o Croacia.
Los posibles rivales de México para los 16avos de final
Bosnia y Herzegovina, Suecia, Ecuador, Escocia, Croacia, Corea del Sur, Argelia y Paraguay son las selecciones que se encuentran momentáneamente como los mejores terceros lugares de la competencia. México tiene entre sus posibles rivales al tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I.
Es decir, que México tendría como posibles rivales a Escocia, Ecuador y Suecia, ya que Cabo Verde (Grupo H) y Senegal (Grupo I) no se encuentran dentro de los mejores 8 terceros lugares, aunque los rivales podrían variar dependiendo de los resultados que surjan en la última jornada de la Fase de Grupos.
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Las estadísticas de los posibles rivales de México
La Selección de Escocia cerró la Fase de Grupos con 3 puntos tras dejar un récord de 1 victoria, 2 derrotas y una diferencia de menos 3 goles, mientras que Ecuador cuenta con una ligera mejora al sumar 1 victoria, 1 empate y 1 derrota para sumar 4 puntos, contando con una diferencia de 0 goles tras su sorpresiva victoria ante Alemania.
En cuanto a la Selección de Suecia, se encuentra con 4 puntos tras un balance de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, la cual registra 7 goles a favor y 7 en contra para cerrar con una diferencia de 0 goles.
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