¿Regresa al América? La decisión de Julián Quiñones tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

En América todavía hay aficionados que no terminan de soltar la idea del regreso de Julián Quiñones. Cada gol del seleccionado nacional en Arabia Saudita vuelve a encender el mismo comentario: “tiene que regresar”. Y no es para menos. Lo que hizo con la camiseta azulcrema todavía pesa en la memoria reciente del club. Pero mientras en México siguen soñando con una segunda etapa, el delantero parece tener otros planes mucho más claros. Y esos planes no apuntan a la Liga MX.

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¡Gol de Julián Quiñones! Al-Nassr 1-1 Al Qadsiah | Jornada 11 | Liga Saudí

Quiñones ya decidió qué hará después del Mundial

El atacante de la Selección Mexicana atraviesa el mejor momento goleador de su carrera. Sus números en Al-Qadsiah lo colocaron entre las grandes figuras de la liga saudí y, al mismo tiempo, terminaron por consolidarlo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, el Mundial no sería el cierre de su aventura en Medio Oriente. Todo lo contrario.

La intención de Quiñones sería mantenerse en Arabia Saudita durante varios años más, según fuentes cercanas al jugador, convencido tanto por lo deportivo como por las condiciones económicas que actualmente tiene en el futbol saudí.

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Quiñones estaría cerca de renovar contrato en Arabia Saudita

La información más reciente apunta a una renovación de contrato hasta 2030. Al-Qadsiah quedó encantado con el impacto del delantero mexicano y prepara una mejora salarial importante para blindarlo. No es casualidad: sus números esta temporada son de auténtica figura.

Entre liga y otras competiciones, Quiñones suma una producción ofensiva que lo mantiene como uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

La noticia cae como balde de agua fría para muchos aficionados azulcremas que imaginaban un regreso después de la Copa del Mundo. Pero en Coapa también entienden la realidad del mercado. Recuperar a un jugador con ese presente y con ese contrato luce prácticamente imposible en el corto plazo.