¡ÚLTIMA HORA! Toluca emite comunicado tras ultimátum de Javier Aguirre la Selección Mexicana

El ultimátum de Javier Aguirre y la Selección Mexicana sigue dando de qué hablar. Luego de que se revelara que aquellos jugadores que no reporten esta noche en el CAR no irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Chivas ya dio su postura y ahora, Toluca ha emitido otro comunicado para dar su versión de los hechos, asegurando que todo se ha realizado conforme a lo que se había acordado.

"El Deportivo Toluca FC informa que, con relación a lo acontecido en las últimas horas respecto a nuestros seleccionados nacionales Jesús Gallardo y Alexis Vega, es importante puntualizar lo siguiente:

"El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF", señala la primera parte del comunicado de los 'Diablos Rojos'.

Y es que el equipo dirigido por Antonio Mohamed asegura que dicha solicitud fue trabajada desde el inicio de la presente campaña de la Liga BBVA MX.

"Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes. Además, las fechas del acuerdo, ni el reglamento lo prohibían dado que los compromisos no alteraban el plan de la Selección Mexicana; por eso mismo se puso en la mesa dicha alternativa.

"Ahora bien, ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante el LAFC para cumplir con los lineamientos de la Concacaf...", agregan.

En la Concachampions 2026, Toluca recibe a LAFC en el Estadio Nemesio Diez. La serie se encuentra a favor del cuadro de la MLS por marcador global de 2-1. El partido correspondiente a la vuelta de las semifinales, se va a disputar este 6 de mayo en punto de las 18:30 horas, tiempo de la CDMX.