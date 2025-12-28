ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo gana premio al Mejor Jugador en los Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo no se cansa de meter goles y conseguir premios. Apenas ayer, el famoso Comandante firmó un doblete con el Al-Nassr en la goleada sobre el Al-Okhood y hoy, se llevó el premio al Mejor Jugador del Medio Oriente por segundo año al hilo. El astro portugués le ganó en las votaciones a estrellas como Karim Benzema del Al-Ittihad, Riyad Mahrez del Al-Ahli y a otras figuras del balompié en aquella zona.

Tras ganar el galardón, CR7 se dijo feliz por el reconocimiento y reiteró que tiene en la mira su próximo récord: ''Llegaré a los 1.000 goles sin duda, si me mantengo libre de lesiones. No importa donde juegue, si en Medio Oriente o Europa", mencionó el máximo artillero en la historia del Real Madrid. Cabe destacar que, el 'Comandante' está a menos de 50 anotaciones de los cuatro dígitos y podría llegar a esta cifra el próximo año.

Globe Soccer Awards 2025: todos los ganadores

Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Barcelona

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)

Mejor agente: Jorge Mendes

Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Mejor creador de contenido: Bilal Halal

Mejor Academia: Right to Dream

Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

Mejor branding: Los Angeles Football Club

Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

Mejor Selección: Portugal

Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba

Premio Maradona: Lamine Yamal

Finalmente, hubo un reencuentro poco esperado entre el antes mencionado Cristiano Ronaldo y el polémico Dani Alves. El ex lateral brasileño apareció hace poco en el mundo del futbol y en sus planes está regresar a las canchas profesionales en el futbol de Europa.

