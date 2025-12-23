ÚLTIMA HORA: Dani Alves vuelve al futbol

Dani Alves está cerca de regresar a las canchas profesionales, el ex jugador del FC Barcelona estaría cerca de convertirse en el nuevo dueño del Sao Joa de Ver de la tercera división de Portugal y darle una nueva cara a dicho equipo. Su plan no solo se concentra en el tema del escritorio, a sus 42 años, Alves quiere jugar seis meses y ser la figura a seguir en un club que busca dar el salto a las primeras planas en el futbol lusitano.

Diversos medios de Brasil señalan que dicho plan de Alves está totalmente planeado por el aún jugador y solo faltaría la luz verde de la FIFA para que se haga oficial. De llevarse a cabo, el que fuera futbolista de los Pumas de la UNAM se uniría a una muy selecta lista de directivos que también sean futbolistas al mismo tiempo. Cabe recordar que, la gente allegada a Dani esperaría que su presencia en el terreno de juego sea benéfica para que haya más afición, patrocionios y reflectores eb el Sao Joa de Ver.

Alejado del futbol

Hace pocas semanas, Alves fue captado en una iglesia cristiana dando una charla sobre superación personal tras los problemas que atravesó en Barcelona y que desencadenaron su abrupta salida del club mexicano. Ahora, tras meses alejados del balompié internacional, surge esta noticia que da la vuelta al mundo y que podría significar que ex jugadores con capital repliquen la idea de Alves en un futuro inmediato.

Finalmente, se espera que en los próximos días se avance sobre este tema en Portugal y se finiquite el proceso de compa por parte de uno de los jugadores más laureados en toda la historia del futbol internacional.