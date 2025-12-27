¡No se detiene!: Doblete de Cristiano Ronaldo y los 1000 goles se acercan

Cristiano Ronaldo y los goles parece ser una historia de amor digna de Hollywood. El delantero portugués no se cansa de mandar el esférico al fondo de las redes y a sus 40 años continúa dando resultados en el futbol profesional. La víctima ahora fue el Al-Okhood, equipo que recibió un doblete del máximo goleador del Real Madrid y ya son 956 tantos para el famoso Comandante en busca de llegar a los cuatro digítos.

El Al-Nassr no tuvo problema en golear a uno de los sotaneros de la Superliga de Arabia y justamente Cristiano Ronaldo aprovechó para nuevamente meter tantos. El primer gol llegó al minuto 31 y el doblete se firmó en tiempo agregado del primer tiempo. Joao Felix, compatriota de CR7 sentenció el cotejo al 90+4 y el club de los portugueses es líder invicto y perfecto tras 10 juegos disputados y el mismo de número de victorias.

Los goles de Cristiano Ronaldo

El nacido en Funchal, Portugal puede presumir que es el máximo goleador del club merengue y de su selección nacional. Cristiano Ronaldo promedió poco más de un gol por partido en su estadía como jugador del Real Madrid y ahora, en el balompié asiático no ha fallado como la estrella del Al-Nassr. Tan solo son 44 tantos los que le faltan al ex jugador del Manchester United para las 1000 anotaciones y agrandar su legado en el futbol mundial.



Real Madrid - 451

Manchester United - 145

Juventus - 101

Portugal - 143

Al - Nassr - 111

Cabe destacar que, a este ritmo goleador, CR7 podría estar cerca de los 1000 tantos en pleno Mundial 2026 y querrá estar presente en cada partido ya sea de club o selección para anotar en cada oportunidad que tenga.