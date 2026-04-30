ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional sufre TERRIBLE fractura y se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (VIDEO)

La Selección de Uruguay recibió un duro golpe de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que uno de sus convocados habituales sufriera una grave lesión durante actividad de la Copa Libertadores y quedara prácticamente descartado para la justa mundialista.

Se trata de Giorgian De Arrascaeta, mediocampista del Flamengo, quien sufrió una fractura de clavícula derecha durante el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, disputado el 29 de abril en el Estadio UNO de La Plata.

La acción se presentó al minuto 21 del primer tiempo, cuando el futbolista uruguayo cayó de lleno sobre su hombro derecho tras disputar un balón, provocando su salida inmediata del encuentro con visibles gestos de dolor y el brazo inmovilizado.

Tras abandonar el estadio, De Arrascaeta fue trasladado a un centro médico local, donde se confirmó la fractura de clavícula derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas y el tiempo estimado de recuperación va de seis a doce semanas.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, ya que el Mundial está a la vuelta de la esquina y los tiempos no juegan a favor del mediocampista, siendo otra estrella descartada para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

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Uruguay ya conoce su camino durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™️

Uruguay se ubica en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 y debutará el próximo 15 de junio, apenas 46 días después de la lesión sufrida por De Arrascaeta.

El combinado sudamericano compartirá sector con España, Arabia Saudita y Cabo Verde en una fase donde la ausencia del creativo uruguayo podría ser determinante.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos será:

•⁠ ⁠15 de junio – Arabia Saudita | Hard Rock Stadium, Miami

•⁠ ⁠21 de junio – Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami

•⁠ ⁠26 de junio – España | Estadio Akron, Guadalajara (Estadio Guadalajara durante el mundial)

A día de hoy, la recuperación de De Arrascaeta luce contrarreloj y su presencia en la Copa del Mundo se encuentra seriamente comprometida.

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